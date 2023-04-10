Маск сменил имя в Twitter 10.04.2023, 21:48

Илон Маск

Миллиардер стал Гарри Больцем.

Владелец Twitter Илон Маск поменял свое имя в этой социальной сети на Гарри Больц (Harry Bōlz).

«Выдавать себя за других неправильно!» — гласит один из последних твитов Маска.

Бизнесмен купил Twitter в октябре прошлого года за $44 млрд. Он лично возглавил компанию и начал менять политику соцсети. В частности, новый владелец предложил сделать платной верификацию аккаунтов и анонсировал появление счетчика просмотров постов.

4 апреля Маск сменил логотип Twitter с синей птицы на изображение собаки породы сиба-ину. Он опубликовал скриншот переписки с пользователем Chairman, который в марте предлагал ему купить Twitter и сменить логотип социальной сети с синей птицы на интернет-мем Doge. «Как и обещал», — написал предприниматель.

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