Курс биткоина обновил максимум с июня 2022 года 2 10.04.2023, 22:04

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Поднялся выше $29 тысяч.

Курс биткоина поднялся выше $29 тыс. В 21:00 по Минску 10 апреля цена BTC превысила эту отметку, обновив максимум с 10 июня 2022 года. На момент публикации первая криптовалюта торгуется по $29,12 тыс., по данным биржи Bitfinex, за сутки его стоимость выросла на 4%.

Ведущие альткоины подорожали не так сильно, как первая криптовалюта. Цена Ethereum (ETH) поднялась на 2%, до $1,89 тыс., стоимость BNB (BNB) выросла на 0,81%, до $314, Polygon (MATIC) — на 1,73%, до $1,12. Курс Cardano (ADA) вырос на 1,14%, до $0,39, цена Ripple (XRP) — на 1,27%, до $0,511.

По данным сервиса Coinglass, на фоне резкого скачка курсов криптовалют в течение часа на криптобиржах было ликвидировано позиций трейдеров в биткоине на общую сумму $27,7 млн.

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