HIMARS разгромили под Марьинкой технику 163-го гвардейского танкового полка РФ 1 11.04.2023, 7:57

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Точным ударом уничтожены российские «Тигры».

Украинские военнослужащие на Марьинском направлении разгромили пункт дислокации военной техники армии РФ. Потери понес 163-й гвардейский танковый полк (в/ч 84839, п. Персиановский, Ростовская обл.).

Об этом сообщает Telegram-канал «Досье Шпиона», который ведет сотрудник одной из специальных служб. В результате удара из реактивных систем залпового огня HIMARS были уничтожены несколько единиц техники врага.

Среди них, в частности, четыре российских топливозаправщика и два бронеавтомобиля «Тигр».

«Вымирающие тигры», – подписал эти кадры автор канала.

Он добавил, что обстрел из HIMARS места, где россияне хранили свою технику, был произведен еще в 20-х числах марта.

Ранее украинские защитники на Марьинском направлении точным ударом подбили вражеский ЗРК «Тор». Снаряд пробил отверстие в броне вражеской машины как раз над местом, где находится механик-водитель зенитной установки.

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