Резников анонсировал «сюрприз» для российских кораблей в Черном море 1 11.04.2023, 9:48

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Может пойти ко дну судно, аналогичное крейсеру «Москва».

Украина готовит новую атаку на российский флот в Черном море, подобную потоплению крейсера «Москва».

«Мы можем предлагать им (россиянам - ред.) очередной «сюрприз» на море, очередную «бавовну», связанную с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю», - заявил на брифинге министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава Минобороны Украины отметил, что не будет разглашать детали потопления крейсера «Москва» по просьбе руководства флота.

«Мне очень хочется поделиться деталями, с которыми я знаком, но у нас есть договоренность с командующим украинского флота Алексеем Неижпапой, благодаря его усилиям и его команде это произошло. Не все детали мы сейчас можем раскрыть», - сказал Резников.

Как сообщал сайт Charter97.org, 13 апреля 2022 года крейсер «Москва» был поражен двумя ракетами берегового противокорабельного комплекса ВМСУ «РК-360мц» «Нептун». На следующий день в результате повреждений и пожара он наклонился на левый борт и затонул.

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