Ученые опровергли популярный миф об алкоголе 4 11.04.2023, 10:18

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Данные нового исследования.

Ученые открыли ошибочность методологии многих предыдущих исследований влияния алкоголя на здоровье. По их выводам, употребление менее двух порций алкоголя в день для женщин и трех для мужчин значительно увеличивает риск возникновения множества проблем со здоровьем, пишет THE NEW YORK TIMES.

В течение десятилетий научные исследования предполагали, что умеренное употребление алкоголя лучше для здоровья большинства людей, чем полное его отсутствие, и даже может помочь им жить дольше. Новый анализ более чем 40-летнего периода исследований показал, что многие были ошибочными и что верно обратное.

Обзор показал, что риск преждевременной смерти значительно возрастает для женщин, если они выпивают 25 г алкоголя в день, что меньше, чем два стандартных коктейля, содержащих 1,5 унции дистиллированного спирта, два пива по 12 унций или два бокала вина по 5 унций. Риски для мужчин значительно возрастают при употреблении 45 г алкоголя в день или чуть более трех напитков.

Новый отчет, в котором проанализировано более 100 исследований почти пяти миллионов взрослых, был создан не для разработки рекомендаций по употреблению алкоголя, а для исправления методологических проблем, которые преследовали многие из более старых обсервационных исследований. Эти отчеты неизменно показывают, что умеренно пьющие люди реже умирают от всех причин, включая те, которые не связаны с употреблением алкоголя.

Большинство этих исследований были обсервационными, то есть они могли идентифицировать связи или ассоциации, но могли вводить в заблуждение и не доказывали наличие причинно-следственной связи. Ученые заявили, что в более ранних исследованиях не было признано, что у тех, кто пьет мало и умеренно, было множество других здоровых привычек и преимуществ, и что трезвенники, используемые в качестве группы сравнения, часто включали бывших пьющих, которые отказались от алкоголя после того, как у них возникли проблемы со здоровьем.

«Если сравнить эту нездоровую группу с теми, кто продолжает пить, нынешние пьющие выглядят более здоровыми и имеют более низкую смертность», - сказал один из авторов нового отчета, ученый из Канадского института исследований употребления психоактивных веществ Тим Стоквелл.

Как только доктор Стоквелл и его коллеги исправили эти и другие ошибки, он сказал: «Смотрите, предполагаемая польза для здоровья от употребления алкоголя резко сокращается и становится статистически незначимой».

Доктор Стокуэлл считает сравнение умеренно пьющих с непьющими ошибочным по многим причинам. Люди, которые полностью воздерживаются от алкоголя, составляют меньшинство, а те, кто является трезвенником не по религиозным соображениям, чаще имеют хронические проблемы со здоровьем, инвалидность или более низкий доход.

Умеренно пьющие склонны быть умеренными во всех отношениях. Они, как правило, богаче, чаще занимаются спортом и придерживаются здоровой диеты и реже страдают избыточным весом. По словам ученых, у них даже зубы лучше.

«У них есть много вещей, которые защищают их здоровье и не имеют ничего общего с их употреблением алкоголя», сказал доктор Стоквелл.

Идея о том, что умеренное употребление алкоголя может быть полезным, восходит к 1924 году, когда биолог Университета Джона Хопкинса Рэймонд Перл опубликовал график с J-образной кривой, где нижняя точка посередине представляет умеренно пьющих, у которых были самые низкие показатели смертности от всех причин.

Высшая точка в J представляла хорошо известные риски чрезмерного употребления алкоголя, такие как заболевания печени и автомобильные аварии. Крючок слева представлял трезвенников.

В последние десятилетия вино, особенно красное, приобрело репутацию полезного для здоровья после того, как была отмечена высокая концентрация защитного антиоксиданта под названием ресвератрол, который также содержится в чернике и клюкве.

Но гипотеза об умеренном употреблении алкоголя с годами подвергалась все большей критике, поскольку стала известна роль алкогольной индустрии в финансировании исследований, а новые исследования показали, что даже умеренное потребление алкоголя, включая красное вино, может способствовать развитию рака молочной железы, пищевода, головы и шеи, высокого кровяного давления и серьезной сердечной аритмии, называемой мерцательной аритмией.

В январе Канада выпустила новые рекомендации, предупреждающие, что никакое количество алкоголя не является здоровым, и призвала максимально сократить употребление алкоголя. Новое руководство, выпущенное Канадским центром по употреблению психоактивных веществ и зависимости, было резким отходом от руководства 2011 года, в котором женщинам рекомендовалось ограничивать себя 10 стандартными напитками в неделю, а мужчинам – 15. Теперь канадское агентство говорит, что употребление даже двух стандартных порций в неделю связано с риском для здоровья, а семь и более порций в неделю несут в себе высокий уровень риска.

Нынешние диетические рекомендации в США далеко не такие строгие: мужчинам рекомендуется ограничивать себя двумя напитками или меньше в день, а женщинам – одним или меньше.

Но в руководства по употреблению алкоголя, выпущенные многочисленными организациями здравоохранения, были внесены поправки, включающие положение о том, что люди не должны употреблять алкоголь с явно выраженной целью улучшения своего здоровья.

Это предостережение было повторено ученой из Совета по дистиллированным спиртным напиткам, хотя она не согласилась с выводами нового отчета.

Вице-президент по науке и здоровью Совета по дистиллированным спиртным напиткам США Аманда Бергер заявила, что новый анализ по-прежнему «предполагает, что те, кто пьет в умеренных количествах, живут дольше, чем те, кто этого не делает», но добавила: «Никто не должен употреблять алкоголь, чтобы получить потенциальное улучшение здоровья, а некоторые люди вообще не должны пить».

Однако новый анализ показывает, что те, кто пьет умеренно, не имеют статистически значимого преимущества в продолжительности жизни по сравнению с теми, кто всю жизнь воздерживается от употребления алкоголя, говорят авторы исследования.

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