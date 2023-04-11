Bloomberg: Запад нашел новый способ ударить по Кремлю 1 11.04.2023, 12:18

8,280

Потеря премиального газового и нефтяного рынка — это только начало.

Атомные электростанции из США и Европы, которые раньше покупали топливо в России, ищут новых поставщиков для заключения контрактов с 2025 года, рассказал гендиректор казахстанской государственной компании «Казатомпром» Ержан Муканов.

Его компания готовится к увеличению темпов добычи урана, чтобы удовлетворить спрос новых покупателей, пишет Bloomberg.

В число стран, стремящихся сократить свою зависимость от урана из России, входят и США.

Как отмечает Bloomberg, после вторжения в Украину экспорта российского ядерного топлива вырос, что увеличило доходы Кремля и укрепило его влияние на покупателей по всему миру. Казахстан добывает около 40% мирового урана, весь произведенный в стране уран экспортируется.

Всемирная ядерная ассоциация прогнозирует, что к 2030 году спрос на уран в мире вырастет примерно на треть.

При этом 35% обогащенного урана в мире производит «Росатом», с которым продолжают работать в том числе европейские компании.

Гендиректор «Казатомпрома» заявил, что геополитическая неопределенность отражается на путях поставок урана, поэтому Казахстан готовит мощности, чтобы реагировать на растущий спрос.

Казахстанская госкомпания также планирует открыть новый маршрут поставок урана в обход России — через один из портов Китая. Сейчас ядерное топливо из Казахстана экспортируется либо через Россию, либо через Каспийское и Черное моря.

Муканов добавил, что спрос на уран растет в том числе со стороны Китая, который ищет топливо для новых АЭС и увеличения собственных запасов. По его словам, Пекин хочет добиться непрерывных долгосрочных поставок урана.

10 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что приоритетная цель для страны сейчас «диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки», в том числе для Астаны важно развитие маршрутов поставки нефти в обход России через Транскаспийский маршрут.

«Росатом» до сих пор не попал в европейские санкционные списки. Как писало в феврале Politico, ограничения блокируют Франция и Венгрия, зависимые от российского топлива.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».