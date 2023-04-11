«У россиян останется три пути покинуть Крым — кролем, брассом и по-собачьи» 6 11.04.2023, 15:03

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«Москва» ждет весь Черноморский флот РФ на дне моря.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников анонсировал «сюрприз» для российских кораблей в Черном море. О чем может идти речь?

С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, полковнику запаса Вооруженных сил Украины, летчику-инструктору Роману Свитану.

— Сейчас есть как минимум пять механизмов, озвученных в эфире, которые могут уничтожить российский флот, если их у нас будет в достаточном количестве.

Первый — это наши украинские ракеты «Нептун», построенные на базе старой хорошей ракеты Х-35. Именно эти ракеты затопили крейсер «Москва». Их дальность действия может быть увеличена до 300 километров. Плюс у ракеты «Нептун» есть такая опция, как воздушный пуск. Для пуска могут использоваться самолеты-истребители, а это значит к боевому радиусу ракеты добавляется радиус истребителя, а это — до 1000 километров. Получается, мы можем достать до любой точки Черноморского бассейна только «Нептунами».

Второй механизм — ракета «Гарпун», которая у нас уже есть на боевом дежурстве. Это европейская ракета с дальностью действия примерно как у «Нептуна» — под 300 километров. У нее тоже есть опция воздушного пуска, получается, что и ее можно использовать для уничтожения российской эскадры.

Третий — в общем доступе уже есть подтверждения о принятии решения по передачи Украине ракет SCALP или еще их называют Storm Shadow. Это крылатая ракета с дальностью более 500 километров.

Четвертый — у «Гарпуна» есть преемник, именно на его базе сделана ракета с увеличенной дальностью, которая идет уже километров до 500. Я имею ввиду SLAM-ER.

Пятый — это надводные (глиссирующие) и подводные беспилотники. Ими была уже не единожды атакована Севастопольская бухта. Подводные беспилотники могут пройти по гироскопу несколько сотен километров под водой, а потом всплыть и уже в режиму управления добить российскую эскадру.

Сейчас я назвал как минимум пять механизмов по уничтожению российских кораблей, а их может быть больше. Тех, которые еще не засвечены, не подсвечены. В общем, флагман российского флота ждет весь Черноморский флот РФ на дне Черного моря. Думаю, что мы действительно услышим в ближайшее время такого рода движения.

— Как сегодня себя чувствуют оккупанты в Крыму и на юге Украины, учитывая последние ракетные удары?

— Мы начали очень серьезными ракетами доставать до Феодосии. Ведь там взрыв был не одной сотни килограмм. Это может быть, кстати, и «Гром», и SLAM, вот практически все, что я назвал выше, может использоваться на такую дальность.

От украинского Берислава, который находится на правом берегу в районе Новой Каховки, до Феодосии — 250 километров. Такая дальность у нас уже есть. Поэтому, думаю, что не совсем комфортно себя чувствуют россияне.

Ведь был уничтожен зенитно-ракетный комплекс, система, которая должна прикрывать Крымский мост, а не смогла сама себя прикрыть. Естественно, что следующие удары могут быть ближе к Крымскому мосту, Черноморской эскадре и базам флота в самом Крыму, а также и другим военным базам на аннексированном полуострове. А там около 150 военных гарнизонов. Все они — военные цели. В общем, чувствуют они себя в Крыму как на линии фронта.

— Что будет с Черноморским флотом в ближайшее время? Оккупантам придется его эвакуировать?

— Думаю, что после того, как у нас в достаточном количестве появятся средства поражения, то его не нужно будет никуда эвакуировать. Мы его просто потопим, где бы они не были — в Новороссийске, в Крыму, в Черном море. Перед нами стоит задача потопить весь Черноморский флот.

Ведь для того, чтобы освобождать Крым, нужно на 100% быть уверенными, что корабли не будут в Крым забрасывать амуницию. Подчеркну, нужно уничтожить Крымский мост и любую шлюпку, которая будет болтаться в Черном море.

В Крым ведет несколько путей. Первый — это по Крымскому мосту, второй — сухопутные коридоры из Ростова на Мариуполь, Мелитополь, Джанкой. Третий путь — это авиационный, им можно самолетами перебрасывать военную амуницию. Четвертый — это корабли.

Все четыре пути должны быть уничтожены, тогда можно будет говорить об оперативном окружении крымской российской группировки. В этом случае ее можно будет легко уничтожить.

После того, как мы эти все четыре пути перережем, останется, правда, еще три пути выхода россиян из Крыма — это кролем, брассом и по-собачьи. Если захотят жить, то там можно доплыть, в принципе, из Керчи до Тамани. Там они уже будут исходить из своих физических сил.

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