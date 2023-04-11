Представлен суперкар, который может «подпрыгивать» на месте и ехать на трех колесах 2 11.04.2023, 16:13

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Производитель продемонстрировал возможности автомобиля.

Марка YangWang, дочерняя компания концерна BYD, в январе показала широкой публике электрический суперкар U9. Недавно стало больше известно о характеристиках модели, а теперь производитель продемонстрировал возможности подвески DiSus-X, которой оснащен автомобиль, пишет onliner.by.

Электрокар, по заверениям производителя, сможет разгоняться до 100 км/ч всего за две секунды. Представители компании рассказывали: «Упор будет сделан не только на скорость, но также на безопасность и комфорт». Цену новинки не озвучивали, однако U9 описывали как суперкар «за миллион юань». Это около 145 тысяч долларов в эквиваленте.

U9 имеет четырехмоторную силовую установку общей мощностью около 1100 л. с. Пиковый крутящий момент составляет 1280 Н·м. Запас хода на одном заряде обещают немаленький: в районе 700 километров. Для этого суперкар оснастят аккумулятором емкостью как минимум 100 кВт·ч.

Благодаря кинетической энергии подвески DiSus-X суперкар способен будто бы «подпрыгивать» на месте, опуская и поднимая переднюю и заднюю ось. Продольные, вертикальные, боковые движения — DiSus-X влияет на все.

Even if one wheel was taken off, the vehicle equipped with DiSus-X still showcased its ability to dance, jump and drive.#Yangwang #U9 #DiSus pic.twitter.com/nv1N0IZf3k — BYD Global (@BYDGlobal) April 10, 2023

К тому же подвеска дает возможность автомобилю ехать даже в том случае, если у него нет одного из колес. Система контролирует каждый из углов U9. Для этого даже не нужно вмешательство человека, поскольку подвеска работает вместе с комплексом помощи водителю.

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