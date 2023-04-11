Ученые: Древнейший прямоходящий предок человека на самом деле передвигался как горилла 1 11.04.2023, 16:58

Что известно о сахелантропах.

Семь миллионов лет назад в Африке жил сахелантроп (Sahelanthropus tchadensis), который, по некоторым данным, возвышается в самом основании человеческой родословной — возвышается в буквальном смысле, поскольку по строению бедренной кости и положению затылочного отверстия в черепе ученые долгое время определяли его как прямоходящее существо, пишет Naked science.

Однако с этим утверждением были согласны не все, приводя в качестве доказательств четвероногости сахелантропа некоторые особенности строения черепа и ног. На этот раз, изучив морфологию передних конечностей этого существа и сравнив ее с анатомией современных человекообразных обезьян, американские исследователи также призвали пересмотреть утверждение о двуногости сахелантропа, признав его как минимум факультативно четвероногим.

Как выяснилось, локтевые кости передних конечностей сахелантропа были сравнительно крепкими, а диафизы костей были изогнуты вперед, как у шимпанзе или гориллы. Предполагается, что эта особенность связана с характерным способом передвижения с опорой на костяшки пальцев рук, ведь у других приматов, не использующих подобный способ локомоции, локтевые кости прямые или изогнутые назад.

Так что же, сахелантроп не мог подниматься на задние конечности? Отнюдь: строение рук лишь указывает, что он был факультативно двуногим, то есть часть времени передвигался на двух ногах, как человек, а часть — на четырех, как обезьяна. Также не исключено, что на самом деле сахелантроп вообще не принадлежал к человеческой линии развития и был представителем родственного нашим предкам вида, более близкого к обезьянам.

Таким образом, хотя точное эволюционное положение сахелантропа остается дискуссионным, можно с уверенностью говорить, что это жившее семь миллионов лет назад существо все еще не слишком напоминало человека, больше походя на гориллу или шимпанзе. Потребуются новые находки и тщательный анализ всего имеющегося палеонтологического материала, чтобы наконец решить эту загадку и определить место странное обезьяны на эволюционном древе приматов.

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