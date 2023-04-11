Офицер ЦАХАЛ: Российские элиты принесут Путина в мешке 5 11.04.2023, 17:30

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Григорий Тамар

В обмен на гарантии личной безопасности от Запада.

Российская «верхушка» попытается выменять у Запада свою безопасность на выдачу президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал в интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону израильский писатель, военный эксперт, капитан запаса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Григорий Тамар.

«Российские элиты, те, кто реально имеет рычаги воздействия на политическую реальность, думаю, стремятся получить гарантии от Запада, прежде всего от США, что в случае, если они, грубо говоря, приведут Путина, принесут его в мешке, то им дадут гарантии личной безопасности, безопасности их имущества и так далее. Проблема в том, что Запад имеет такую «странность»: он живет по закону», – сказал Тамар.

Он рассказал, что может сделать Путин, чтобы попробовать выйти из этой ситуации. По его мнению, Путин попробует «продать» своему электорату миф о том, что РФ проигрывает не Украине, а более страшному врагу.

«Потому что проиграть каким-то «укрофашистам» – это западло, а проиграть великому страшному НАТО, агрессивному... С его точки зрения, вовлечение НАТО в конфликт и очень быстрое заключение мирного договора, как ему кажется, за счет интересов Украины. Это было бы возможно 13–14 месяцев назад. А после Бучи, Херсона, Харькова это уже невозможно. Потому что, с одной стороны, Запад увидел лицо путинского режима. Не просто увидел лицо, а ткнулся в это во все», – сказал он.

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