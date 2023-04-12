Жену Медведчука Марченко объявили в розыск 12.04.2023, 3:51

Оксана Марченко

В чем ее обвиняют.

Cлужба безопасности Украины объявила в розыск Оксану Марченко – жену бывшего народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом говорится на сайте МВД Украины.

Датой исчезновения Марченко указана 24 марта 2023 года. Ее объявило в розыск Главное управление СБУ в Ивано-Франковской области.

На сайте МВД уточняется, что Марченко обвиняют по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя) Уголовного кодекса Украины. Также указано, что она скрывается от органов досудебного расследования.

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