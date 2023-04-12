В Гомеле заметили эшелон с техникой, снятой с хранения 3 12.04.2023, 12:00

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Иллюстративное фото

Она может быть передана россиянам.

Вчера вечером в Гомеле был замечен эшелон с военной техникой. Об этом сообщает Telegram-канал «Беларускі Гаюн». В составе было не менее 10 автомобилей ГАЗ-66. Колеса автомобилей были окрашены в белый цвет. Это значит, что техника была снята с длительного хранения (ДХ).

Отмечается, что в Гомеле находится 1868-я артиллерийская база вооружения (в/ч 63604), которая занимается ремонтом, хранением, обслуживанием и выдачей в войска ракетно-артиллерийского вооружения.

Среди техники, которая находится на хранении 1868-й базы, есть и автомобили ГАЗ-66. Они используются для перевозки 82-мм. минометов 2Б9 «Василек» и 120-мм. минометов 2Б11. Учитывая направление движения эшелона можно предположить, что автомобили были сняты с хранения именно на 1868-й базе.

Отмечается, что минометы 2Б9 «Василек» используют российские военные из состава так называемой региональной группировки войск, находящееся в Беларуси. При этом в ВС РБ такие минометы «Василек» не используются, и переданы на вооружение территориальных войск.

Снятие автомобилей ГАЗ-66 с хранения для передачи их в эксплуатацию ВС РБ выглядит маловероятным, т.к. для транспортировки стоящего на вооружении миномета 2Б11 используется автомобиль МЗКТ‑500200.

В целом можно предположить, что техника была снята с хранения и направляется для:

- передачи российским военным (как это уже происходило ранее);

- передачи ВС РБ в рамках «проверки боевой готовности» (наиболее вероятный вариант);

- иных целей, не связанных с армией (например, для утилизации или продажи).

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