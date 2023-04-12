В Верховной Раде Украины призвали признать Беларусь оккупированной территорией 5 12.04.2023, 12:52

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Алексей Гончаренко убежден, что режим Лукашенко – марионеточный.

Депутаты Верховной Рады Украины из фракции «За демократическую Беларусь» выступили с инициативой срочно признать территорию Беларуси временно оккупированной Россией. Депутат фракции Алексей Гончаренко убеждал в этом своих коллег.

«Понятно, что сегодня Беларусь – оккупированная Путиным страна, а сам режим Лукашенко – нелегитимен.

Но может кто-нибудь пояснит, почему у нас до сих пор есть посол в Минске?» – спрашивает депутат.

Алексей Гончаренко заявил, что Лукашенко такой же преступник, как и Путин. Его место в будущем рядом с Путиным на скамье подсудимых в Гааге, считает депутат Верховной Рады.

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