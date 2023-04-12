Богдан Яременко: Ситуация для Лукашенко развернется в очень негативную сторону 3 12.04.2023, 14:13

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БОГДАН ЯРЕМЕНКО

На Западе начинают понимать, что диктатор — военная угроза.

Депутаты Верховной Рады Украины из объединения «За демократическую Беларусь» выступили с инициативой срочно признать территорию Беларуси временно оккупированной Россией.

Депутат Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Богдан Яременко рассказал сайту Charter97.org, в чем значимость данной инициативы:

— Это политическая оценка происходящего, попытка найти общий язык с соседним народом, дать политический сигнал, что на политическом уровне у нас нет претензий к белорусскому народу. Мы понимаем, что участие Беларуси в войне не является волей белорусского народа, это следствие внутренней и внешней оккупации. Это заявление, конечно, о внешней российской оккупации, но Беларусь и внутренне оккупирована.

— Целесообразно ли в этих условиях до сих пор держать в Минске украинского посла?

— Моя позиция — нет. Любой смысл дипломатических отношений между Украиной и Беларусью при Лукашенко давно иссяк, при ситуации с войной его нет. Но в данном случае моя личная позиция расходится с позицией государства.

— Станут ли как-то в Киеве иначе смотреть на Лукашенко, когда на территории Беларуси появится ядерное оружие? Или для Киева это ничего не меняет?

— Отношение к Лукашенко не только сформировано полностью и окончательно, оно не будет пересматриваться и зафиксировано в политико-правовых документах, к примеру — заявлении Верховной Рады о непризнании легитимности выборов. Есть и другие политические оценки в виде заявлений и формальных письменных, и устных, и президента, и парламента, и других высших должностных лиц. Поэтому наличие дипломатических отношений не является никоим образом характеристикой отношения к Лукашенко. Это несвязанные между собой вещи, во всяком случае — в украинском восприятии.

Наличие дипломатических отношений, с точки зрения Министерства иностранных дел, необходимо с какими-то прагматическими целями, в том числе — для сдерживания Беларуси, как считает МИД Украины, от вступления в войну наземными войсками и для того, чтобы там поддерживать интересы граждан Украины.

Я не знаю, очередность ваших вопросов связана с тем, что вы связываете эти вопросы или это случайность. Если не случайность, то я таким образом отвечу. Если случайно вопросы о дипотношениях и отношении к Лукашенко стоят друг за другом, то это закрытый в Киеве вопрос. Присутствие российского ядерного оружия на территории Беларуси существенно усложнит отношения между нашими странами. Но отношение к Лукашенко невозможно ухудшить, улучшить тоже невозможно. Оно сформировано и останется таким, это непризнание его легитимности, ничего другого уже быть не может.

— Как вы вообще видите ситуацию с российским ядерным оружием на территории Беларуси. Это блеф или Путин действительно может его применить?

— Мы должны исходить из того, что это обязательно произойдет, это настоятельные и длительные во времени просьбы Лукашенко. Мне кажется, что с решением этого вопроса Лукашенко увязывает вопрос поддержки России в войне против Украины, что для России очень важно и нужно. Мы видим приготовление на земле, то есть обучение экипажей, подготовку носителей и наземной инфраструктуры для хранения и использования ядерного оружия. Мы видим милитаристический шантажистский характер внешней политики России. Мы понимаем, с чем связан интерес Лукашенко к этому. Пока еще все говорит о том, что это должно произойти.

— Сегодня Лукашенко представляет угрозу не только для Украины, но и для стран Запада. Есть ли в демократическом мире понимание, что эту проблему нужно решать и каким образом ее можно решить?

— Режим Лукашенко представляет собой угрозу для окружающих стран уже давно и без ядерного оружия. Оно просто переводит многие военно-политические вопросы в совершенно другую плоскость.

Мы видели, как миграционную карту разыгрывает Лукашенко. Это тоже угроза для стран Европы, это нарушение прав человека, которое носит массовый систематический характер. Поэтому угрозы от режима Лукашенко многоплановые, широкие и давно состоявшиеся.

Понимания, что делать с режимом Лукашенко, на Западе нет. Выработка этих позиций происходит сейчас. И, наверное, в болезненном воображении Александра Григорьевича наличие ядерного оружия существенно улучшает его шансы каким-то образом повернуть ситуацию в свою пользу. Учитывая, что война обострила интерес и ускорила процесс осмысления роли Беларуси, тема ядерного оружия развернет ситуацию в очень негативную для Лукашенко сторону. Его будут воспринимать как реальную военную угрозу со всеми вытекающими из этого последствиями.

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