Россия начала продавать нефтепродукты по фальшивым документам 1 12.04.2023, 16:00

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Bloomberg рассказал, как Кремль пытается обойти санкции.

Российские производители фальсифицируют документы при продаже нафты, выдавая ее за бензин, чтобы обходить санкции и продавать нефтепродукты по цене выше установленного потолка.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, а также данные аналитических компаний FGE и Kpler.

Кроме подмены документов, российские компании используют еще один метод — танкеры с нефтепродуктами выходят из портов без указания места назначения. Это усложняет мониторинг грузов, поскольку судно может обеспечить перевалку товара в море и смешать российские нефтепродукты с другими, чтобы отследить происхождение топлива было сложнее. По данным Kpler, в марте 2023 года примерно 25% российских танкеров не указывали конечный пункт.

Нафта — один из видов нефтепродуктов, которые используются для производства пластмасс и продуктов нефтехимии. Трудности с ее продажей у российских компаний возникли после введения в феврале странами «Большой семерки» потолка цен. Он установлен в размере 45 долларов за баррель на нефтепродукты, продающиеся с дисконтом, и в размере 100 долларов за баррель на «чистые» продукты, например, бензин.

Основными покупателями российской нафты до этого были Европа и Южная Корея, которые теперь не могут ее закупать. В свою очередь Индия и Китай, спасшие нефтяной экспорт России после введения эмбарго ЕС, имеют достаточные внутренние запасы этого сырья.

В марте Россия экспортировала около 1,34 млн тонн нафты, что соответствует аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Kpler. Однако остаются вопросы, сможет ли страна поддерживать такие объемы поставок в ближайшие месяцы. «Разместить российскую нафту может быть сложнее, чем нефть», — говорит глава отдела сжиженного природного газа в FGE Армаан Ашраф.

Новыми рынками сбыта российских нефтепродуктов стали порты Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Сингапура. В частности, в резервуары в ОАЭ под видом бензина из России может течь нафта, говорит Ашраф. А в Сингапур Россия поставила в марте 164 тыс. тонн нафты. Однако часть покупателей отказалась приобретать сырье из-за подложных документов, и требовала скидку, которая может достигать в портах доставки 10–20 долларов за тонну.

На этом фоне аналитики прогнозируют сокращение экспорта нефтепродуктов из России уже во втором квартале этого года и падение производства на российских нефтеперерабатывающих заводах. Сохранить прежние объемы экспорта могут помочь только скидки, отмечают аналитики FGE.

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