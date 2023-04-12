Офицер ЦАХАЛа о зверствах российской армии: Нужен подход «Моссада» 4 12.04.2023, 16:15

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Игаль Левин

Украинской разведке под силу вычислить военных преступников.

Вечером во вторник, 11 апреля, российские оккупанты распространили в сети видео казни украинского военнопленного. На обнародованных кадрах видно, как еще живому защитнику Украины ножом отрезали голову.

Ранее российские солдаты убили невооруженного украинского военнопленного, который сказал «Слава Украине!».

Что вообще говорит о моральном состоянии армии, ее управляемости, когда военные идут на такие поступки? На вопросы сайта Charter97.org ответил военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Игаль Левин, который защищает Украину с оружием в руках:

— Думаю к тому, что уже сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, нечего добавить — Россия хуже чем ИГИЛ. Поэтому мы не будем говорить о моральном состоянии армии или управляемости, это фактически бандформирование. Если регулярная армия позволяет своим бойцам делать такие вещи, ей точно не место не только в Совбезе ООН, ей нет места даже в самом ООН.

— Как в Украине восприняли эти новости об издевательствах над бойцами ВСУ?

— Лють, ненависть — это ожидаемо и логично. В очередной раз стало понятно, что это не какие-то достойные противники, это зверье, которое просто оккупировало часть Украины.

— Насколько реально привлечь к судебной ответственности тех, чем этим занимался?

— Опять же, что такое судебная ответственность? Если поймать и вывезти — то да. Но это нужно еще поймать и вывезти. Поэтому тут, по большому счету, больше подошел бы подход «Моссада». Просто найти и ликвидировать без этих всех «юридических соплей», что куда-то вывозить, судить и что-то доказывать. Я уверен, что ГУР может вычислить этих людей и ликвидировать.

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