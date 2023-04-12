Приток валюты в Россию обвалился до минимума за семь лет 1 12.04.2023, 17:23

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По российским доходам от экспорта ударили санкции.

Река энергетических сверхдоходов, которая текла в Россию на фоне взлетевших цен на сырье, продолжает стремительно мелеть, пишет Finanz.

По итогам первого квартала 2023 года чистый приток валюты в РФ сократился почти в 4 раза, до $18,6 млрд - в такую сумму ЦБ оценил профицит текущего счета платежного баланса (разницу между основными потоками валюты в страну и из нее).

Доходы от экспорта просели на треть, до $100,8 млрд, тогда как расходы на импорт вернулись на довоенные уровни - $71,8 млрд. Как итог: положительное сальдо торгового баланса сжалось на $54 млрд и составило $29 млрд.

Настолько мало валюты в традиционно благополучном первом квартале российская экономика не получала ни разу с 2016 года. По доходам от экспорта ударили санкции, и этот тренд продолжится в ближайшие месяцы, указывает экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.

Расходы на импорт при этом растут, что «удивительно» при резком упавшем курсе рубля, пишут аналитики MMI: «По-видимому, речь идёт о критическом импорте, который покупают, не глядя на цены, потому что сами мы произвести это не можем».

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