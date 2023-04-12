Лукашенковский глава МИД заявил в Венгрии, что считает виновными в войне «США и их сателлитов» 7 12.04.2023, 22:37

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Сергей Алейник

Сергей Алейник выпал из реальности.

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник сделал заявление, в котором переложил вину за войну в Украине на «США и ее сателлитов». Сделал он это на территории страны Евросоюза — Венгрии, в которой находился с рабочим визитом.

«Мы не могли сегодня обойти вниманием тему Украины, соседней для обеих наших стран. И мы считаем сложными и комплексными причины начала конфликта.

Мы убеждены, что ситуация спровоцирована и раздувается усилиями США и их сателлитов. Они получают от этого прибыль, дивиденды и преимущества, а все остальные несут расходы. Беларусь и Венгрия на стороне мира», — заявил Сергей Алейник по итогам состоявшегося в Будапеште заседания белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Венгрия — наиболее дружелюбная к Москве страна Евросоюза, ее руководство почти всегда занимает особую позицию в отношении путинского и лукашенковского режимов. Из-за этой позиции Евросоюз часто сталкивается с проблемами при введении санкций и других ограничений против России и Беларуси и утверждении пакетов помощи Украине.

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