«Простота хуже воровства»: в Украине поставили на место главу МИД Лукашенко 8 13.04.2023, 10:32

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В офисе Зеленского ответили на заявление «фейкового миротворца».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в Telegram заявление министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника о том, что в Украине нужно объявить перемирие.

«Феерические танцы феерических людей. Мощнейший фейковый миротворец – Беларусь – ультимативно предлагает нам прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Немедленно. И при этом – внимательно – не менее ультимативно настаивает на… полном запрете передислокации, поставок оружия, перемещения военных. По сути же, прямо говорит: «Не сопротивляйтесь уже и дайте России вас дорезать…» Прекрасно понимаю, что легкая жизнерадостная глупость позволяет надеяться на снисходительное отношение. Но не настолько же явно следует проявлять свою жизненную несуразность», – написал он.

Подоляк подчеркнул, что Беларусь косвенно участвует в войне на стороне страны-агрессора России, поэтому активно и даже агрессивно заинтересована в проигрыше Украины.

«Беларусь предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру, территорию, воздушное пространство, полигоны, складские запасы оружия россиянам для убийства украинцев. Беларусь явно потеряла остатки субъектности, поэтому молча прожевывает безумные «инициативы» безумных «российских шляпников» по тактическому ядерному [оружию]. И несмотря на все это, выходит так на публику и говорит: «А может, мы выступим в роли посредника? Мы же такие авторитетные. Мы же имеем право слова…» Простота точно хуже воровства», – написал Подоляк.

Как сообщал сайт Charter97.org, Алейник по итогам состоявшегося в Будапеште заседания белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству заявил, что война в Украине «спровоцированная и раздувается усилиями США и их сателлитов».

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