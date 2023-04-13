«Скоро мы увидим много нового в отношении Киева к Лукашенко» 1 13.04.2023, 10:31

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Максимом Плешко

Политолог рассказал, как будут развиваться отношения Беларуси и Украины.

Есть ли у официального Киева стратегия по отношению Беларуси? Какими украинцы видят белорусов?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, экспертом Центра белорусских коммуникаций Максимом Плешко.

— Как бы вы сегодня охарактеризовали белорусско-украинские отношения на разных уровнях: как Беларусь и белорусский народ рассматривает официальный Киев, а как простые украинцы?

— Вопрос сложный и проблематичный. Дело в том, что украинцы, а особенно северные области страны (Киевская и Черниговская), пережили страшное горе, огромные разрушения, получили травматический опыт. Я сам из города Ирпень и знаю о российских зверствах. Большинство украинцев помнит, что эта беда шла через территорию Беларуси.

Социология говорит о том, что 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко, а 80% негативно относятся к белорусскому государству. Если говорить про отношение к белорусскому народу и обществу, то есть ощущение, что внутри у широкого слоя населения сидит эта травма, боль, обида. Я думаю, что вообще минимум половина украинцев негативно относится к белорусам.

На мой взгляд, украинцы делают определенную ошибку, перекладывая представление про самих себя на белорусов. Они говорят, «почему это мы свергли Януковича, а когда на нас шли танки, то белорусы сидели и молчали?» Украинцы не понимают общей специфики белорусского режима. Белорусов нельзя сравнивать с украинцами. У вас свой национальный характер, у нас свой.

Многие украинцы не понимают, что в Беларуси жесткий кровавый режим, а выйти сегодня на протест в Беларуси — это тоже самое, что выйти на оккупированной РФ территории Украины.

Эксперты, занимающиеся белорусским вопросом, это понимают, а широка масса — нет. Вот это непонимание и использует российская пропаганда, поскольку этот раскол и дистанция между нашими народами выгодна, в первую очередь — Кремлю. Они активно подливают масло в огонь этой темы.

Мы, Центр белорусской коммуникации, объясняем украинцам эту разницу, ситуацию в Беларуси. К сожалению, большая часть украинцев ставит знак равенства между белорусами и россиянами. Тогда мы им говорим о белорусских бойцах, которые воюют за Украину. В том же Ирпене погиб Дмитрий «Террор» Апанасович. Факт в том, что из всех легионеров, воюющих в Украине, абсолютное большинство составляют именно белорусы. Никакая другая нация в плане добровольцев так активно не помогает ВСУ, как белорусы.

Когда украинцы это слышат, то у них возникает некий диссонанс. «А, ну, да, этих мы уважаем и тех, кто выходит на протесты и поддерживает Украину, а тех, кто молчит — нет». Проблема в том, что тот, кто разбирается в истории, культурных моментах, понимает, что мы с вами необычайно близки. Россияне они далеки от нас культурно, ментально, исторически.

Одна из трагедий войны — этот клин между нашими народами, подчеркну, такими близкими между собой.

— Какими вы видите взаимоотношения между белорусским и украинским народами после завершения войны?

— Это будет зависеть от многих факторов. Прежде всего — как завершится война. Если мы смоделируем, что Украина завершит наступление и выйдет на границы 1991-го года, тогда Россия и Лукашенко отползут, попытаются замкнуться в себе, станут чем-то похожим на Северную Корею. Но в России начнутся внутренние проблемы. Поддержка Лукашенка ослабнет. А что будут делать белорусы? Если продолжат молчать, то этом случае отношение украинцев не изменится. Так когда же оно изменится?

Ситуация будет зависеть и от тех белорусов, которые относят себя к демократической оппозиции. Те, которые выехали, которые сегодня воюют в Украине. Если они будут активны, то украинцы будут это видеть и понимать, что на самом деле существует две Беларуси.

Мы также объясняем украинцам, что сегодня фактически формируется альтернативная Беларусь. Со своим национальным флагом, идеологией, политическим классом, медийной средой. Отмечу, что ваша независимая медийная среда достаточно развита. Есть зарождающиеся вооруженные силы в виде тех же добровольцев полка Калиновского.

Вы формируете альтернативную Беларусь, она должна стать субъектом. Когда украинцы будут это видеть, они будут менять свое отношение. Не надо оправдываться. Надо действовать. Белорусы по паспорту должны стать белорусами по духу.

Безусловно, национальным интересом Украины является свободная, демократическая Беларусь. Наш Центр белорусских коммуникаций продвигает идею Балтийско-Черноморского союза. Это должно начаться с чего-то наподобие Великого Княжества Литовского 2.0. В этом Балтийско-Черноморском союзе без Беларуси не обойтись. Сегодня над Украиной нависает «белорусский балкон» и политическому классу Украины приходит осознание, что эту проблему нужно решать. Польша и страны Балтии это не просто понимают. Они действуют.

Понятно, что у нас сейчас приоритет – победа на поле боя. Но после войны, я надеюсь, Украина осознает белорусское направление как приоритетное. Не зря Владимир Зеленский, выступая в Варшаве, сказал, что свобода обязательно придет в Беларусь. Как вы помните, немного ранее Джо Байден там же в Варшаве сказал, что Беларусь продолжает бороться за свою демократию. Это говорит о том, что на уровне США и НАТО есть осознание геополитической важности Беларуси.

Когда-то благодаря ВКЛ земли современной Украины освободились от монгола-татар. Кто знает, может после нашей победы появится ВКЛ 2.0, но уже со стороны Украины будет содействие по освобождению Беларуси от оккупации.

Убежден, что процесс идет и белорусам нужно объединяться, укреплять национальную идентичность. Это важно для вашего будущего. Лукашенко, кстати, со своей тупиковой идеологией, этому помогает. От попросту вынес себя за рамки белорусского национального контекста. Лукашенко запретил все национальное – значить белорусам надо наоборот ставать нацией.

— Есть ли сегодня у украинских властей какая-то стратегия в отношении Беларуси?

— Интересный вопрос. Украина и украинская власть проходит этап активного взросления. Думаю, что далеко не все в украинской власти понимают геополитический контекст Беларуси и роль Украины в регионе. Есть те, кто понимает. Секретарь СНБО Алексей Данилов четко говорит, что нужно разделять режим Лукашенко и белорусский народ, посылает такой сигнал украинцам.

Думаю, скоро мы увидим много нового в отношении Киева к Лукашенко. Одна из первых ласточек – законопроект Зеленского о денонсации договора с Беларусью о государственных секретах.

А то, что мы с вами говорили про Балтийско-Черноморский союз, — это классика геополитики. США об этом знают, и они десятилетиями расставляют свои приоритеты соответствующим образом. Похоже на то, что началась координация и с украинским руководством в этом вопросе. Я еще раз подчеркну, что заявление Зеленского в Варшаве имело геополитический характер.

Он сказал, что «если мы свободны — это гарантия, что свобода выстоит в Молдове, не оставит Грузию и придет, обязательно придет в Беларусь». Президент дал образные и точные характеристики.

Балтия и Польша давно определились. Украина с оружием борется за свою свободу и право быть частью Европы. Молдова и Грузия отстоят свободу. В Беларуси свободы пока нет, но она туда обязательно придет. В этих словах вся геополитика современности и вектор направления будущего.

Я твердо верю в победу Украины и будущее Беларуси как нормальной европейской страны.

А если заглянуть дальше, лет на 20 вперед, то на горизонте можно увидеть не только сильный союз свободной Беларуси и Украины. Но и, возможно, более широкую конфедерацию государств от Балтики до Черного Моря по примеру Речи Посполитой.

Когда мы вместе, мы сильны и даем опор орде с Востока. Когда мы отдельно – орда и либо растворяет нас в себе, либо просто убивает. Это продолжается уже тысячу лет и так будет дальше. Закон геополитики в нашем регионе не меняется.

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