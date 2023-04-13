Лукашист Муковозчик призвал к публичным казням в Беларуси 37 13.04.2023, 11:37

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Также он считает, что «доносы нужно поощрять».

Лукашенковский пропагандист Муковозчик призвал к публичным казням белорусов за публикацию видео с военной техникой РФ. Возмутил лукашисты случай с жителем Орши Ярославом Казакевичем, которому за это дали «всего» два года тюрьмы.

«А я бы расстрелял показательно. Ведь он такой же шпион, как и те, которые пытались поджигать эти релейные шкафы на железной дороге. Я бы расстрелял его прямо там на вокзале в Орше и все. И рука бы не дрогнула, потому что правильно так делать», — сказал лукашист.

Более того, Муковозчик считает, что репрессии нужно не только не прекращать, но еще и усиливать, а доносы — поощрять.

«Если у тебя сосед, рядом живущий, если ты знаешь, что он бэчэбнутый, если ты знаешь, что он ходил на митинги, на улице перекрывал движение, если ты знаешь, что он разбрасывал шурупы, саморезы, расскажи об этом людям, журналистам, силовикам».

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