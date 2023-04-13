Резников: Потопление «Москвы» изменило ход истории 2 13.04.2023, 12:45

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Алексей Резников

За российский военный флот – до дна!

13 апреля прошлого года, когда украинские военные нанесли удар по флагману Черноморского флота РФ крейсеру «Москва», стало последним днем доминирования страны-агрессора в Черном море. Об этом сегодня в Facebook написал министр обороны Украины Алексей Резников.

«Ровно год назад Военно-морские силы Вооруженных сил Украины переписали вековую историю. Точным ударом украинских ракет «Нептун» был поражен тот самый «русский военный корабль» – флагман черноморского флота РФ ракетный крейсер «Москва», который на следующий день затонул. Вспомните настроение годичной давности. Событие было настолько вдохновляющим и одновременно невероятным, что многим казалось – это не может быть правдой. Ведь в последний раз Россия теряла свой флагман больше столетия назад. Наши воины сделали, казалось бы, невозможное», – подчеркнул Резников.

По его словам, потопление «Москвы» изменило ход истории, поскольку после этого «началась цепная реакция».

«Это был последний день доминирования российского флота на Черном море. Во-первых, успешное использование украинских ракет на таком расстоянии убедило партнеров, что нет смысла медлить с передачей ракет Harpoon. Во-вторых, как только были получены ракеты Harpoon, команда вице-адмирала [командующего ВМС ВСУ] Алексея Неижпапы успешно применила и их. В итоге это привело к бегству российских оккупантов с острова Змеиный, которое они назвали «жестом доброй воли». В-третьих, освобождение Змеиного позволило открыть «зерновой коридор». Мир получил нашу продукцию, Украина получила ресурсы для обороны. Если бы не была уничтожена «Москва», достичь этого результата было бы невозможно», – заявил министр.

Он отметил, что в итоге российский флот вынужден прятаться к югу и востоку от Крыма, «кремлевские мечты» о десанте в Одессу остались в прошлом и теперь россияне «разве что могут трусливо обстреливать мирных граждан с воздуха».

«Главный вывод из этой истории – это наша страна и нам решать, как ее защищать. Даже если кто-то до сих пор заботится о «лице Кремля». Доказано в боевых условиях, что оружие made in Ukraine способно справиться с самыми сложными задачами и защищать наравне с лучшими разработками партнеров. Развитие украинского ВПК является приоритетом, потому что это элемент нашей независимости. Наш успех на поле боя – это залог того, что нас поддержат… Уверен, что после нашей победы «Москва» станет одной из самых популярных локаций для дайверов. А туристы со всего мира будут в украинском Крыму поднимать бокалы фантастического крымского вина под хороший тост: «За российский военный флот – до дна!» – резюмировал Резников.

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