Лукашисты снова хотят судить онкобольную журналистку Луцкину

Лукашисты снова хотят судить онкобольную журналистку Луцкину2
- 13.04.2023, 14:49
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Она уже осуждена на девять лет.
Мингорсуд назначил новый процесс над уже осужденной экс-сотрудницей БТ Ксенией Луцкиной, которая уже осуждена на девять лет лишения свободы за «заговор или другие действия, совершенные с целью захвата государственной власти», сообщает «Радыё Свабода».
Теперь даже не известно, за что ее будут судить. Формулировка называется пересмотром «вопросов, связанных с исполнением постановления».
В СИЗО у Ксении Луцкиной обострились проблемы со здоровьем — начала расти опухоль в мозге, обострилась бронхиальная астма. От постоянных головных болей журналиста заставляют принимать обезболивающие.
Известно, что Ксения отказалась писать прошение о помиловании от имени Лукашенко.
У нее есть сын.