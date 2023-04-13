Лукашисты снова хотят судить онкобольную журналистку Луцкину 2 13.04.2023, 14:49

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Она уже осуждена на девять лет.

Мингорсуд назначил новый процесс над уже осужденной экс-сотрудницей БТ Ксенией Луцкиной, которая уже осуждена на девять лет лишения свободы за «заговор или другие действия, совершенные с целью захвата государственной власти», сообщает «Радыё Свабода».

Теперь даже не известно, за что ее будут судить. Формулировка называется пересмотром «вопросов, связанных с исполнением постановления».

В СИЗО у Ксении Луцкиной обострились проблемы со здоровьем — начала расти опухоль в мозге, обострилась бронхиальная астма. От постоянных головных болей журналиста заставляют принимать обезболивающие.

Известно, что Ксения отказалась писать прошение о помиловании от имени Лукашенко.

У нее есть сын.

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