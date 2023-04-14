Данилов: ВСУ имеют не один и не два варианта развития событий на фронте 14.04.2023, 8:18

Контрнаступление застанет российскую армию врасплох.

Силы обороны Украины имеют несколько вариантов развития событий на фронте. Какой из них будет применен – зависит от многих факторов, которые будут наблюдаться в момент принятия решения. Поэтому любые предположения относительно планов украинской армии, в частности контрнаступления, абсолютно необоснованны.

Такое убеждение в эфире телемарафона высказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что ситуация на фронте оценивается каждый день.

«Наши защитники имеют не один, не два, не три и не четыре варианта развития событий на фронте, потому что это зависит от многих факторов, которые оцениваются каждый день», – указал Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что руководство Украины не говорит только о контрнаступлении, и в то же время уверено в необходимости деоккупации всех территорий до границ 1991 года.

«Пока мы этого не сделаем, пока этого не сделают наши ВСУ, речь об окончании войны идти не может», – подчеркнул Данилов.

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