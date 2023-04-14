Пропагандисты устроили истерику из-за контрнаступления ВСУ и масштабных учений НАТО 8 14.04.2023, 13:23

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На российском ТВ озвучили конспирологическую версию с датами.

Российские пропагандисты устроили очередную истерику по поводу будущего украинского контрнаступления. Они связали с ним военные учения НАТО и заявили, что операция украинской армии якобы пройдет в те же даты.

Об этом говорилось в эфире одной из передач на росТВ. Ведущий считает, что страны Альянса собрались провести свои учения именно в Европе, чтобы в случае необходимости оперативно помочь ВСУ, сообщает obozrevatel.com.

«Если откроем карту, мы увидим, что учения НАТО назначены на ближайшее время, самые большие за последнее время с авиационной частью, одни из самых больших за всю историю страны, они назначены ровно на те же даты, что и украинское контрнаступление. Пройдут эти учения Defender- 2023 с 21 апреля по 23 июня. В общей сложности в них принимает участие 17 тысяч военных», – взволновался пропагандист.

Он подчеркнул, что маневры пройдут на территории 10 европейских стран.

«Эксперты обратили внимание, что время выбрано очень «удачно» и оно совпадает с объявленным ранее контрнаступлением ВСУ. Это всего лишь прикрытие для каких-либо поставок и даже помощи украинской армии», – выдал ведущий.

Заметим, что украинские власти не называли точных дат, на которые запланировано контрнаступление. Однако для россиян эта тема, похоже, слишком волнующая.

Напомним: накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у Сил обороны Украины есть несколько вариантов развития событий на фронте. Какое из них будет применено – зависит от многих факторов, которые будут фиксироваться в момент принятия решения. Поэтому любые предположения относительно планов украинской армии, в частности, контрнаступления, абсолютно необоснованны.

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