Генерал Ходжес: У нас есть ответ даже на мысли России о применении ядерного оружия 6 14.04.2023, 13:51

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Бен Ходжес

США удачно и полностью остановят РФ.

В случае применения Россией ядерного оружия Соединенные Штаты используют свой ядерный потенциал, чтобы оставить страну-агрессора. Об этом в интервью главному редактору издания gordonua.com Алесе Бацман заявил экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

«Я все же не думаю, что мы когда-либо заберем ядерное оружие у России. Как сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, было бы здорово, если бы в мире вообще не было ядерного оружия. Но боюсь, что это невозможно. Наличие сдерживающего фактора России просто необходимо. Если Россия подумает о применении ядерного оружия, то у нас есть ответ: собственный ядерный потенциал, который мог бы удачно и полностью остановить Россию. И я уверен, что никто из тех стран, которые сейчас имеют ядерное оружие или близки к обладанию им, не захочет отказаться от него. Они же видят, что Соединенные Штаты колеблются только потому, что Россия угрожает применить ядерное оружие в Украине или поблизости. Поэтому другие страны тоже хотят иметь этот мощный потенциал», – сказал Ходжес.

По его мнению, необходимо отталкиваться от предположения, что РФ всегда будет иметь ядерное оружие.

«В первую очередь нам нужно сдерживание России, а также соглашение о контроле над вооружением, когда существует полная прозрачность и вы можете видеть то, что есть друг у друга. Так было у нас во время холодной войны. У нас были разумные соглашения по контролю над вооружениями. Но для этого нужен лидер в Кремле, с которым мы могли бы нормально общаться. Очевидно, сейчас это не так», – подчеркнул Ходжес.

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