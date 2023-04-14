ВСУ показали, как «гасят» оккупантов гранатами Ф-1

ВСУ показали, как «гасят» оккупантов гранатами Ф-12
- 14.04.2023, 15:39
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Украинские воины редко промахиваются.
Вооруженные силы Украины показали, как «гасят» окопы российских солдат, которые вырыли свои «норы» на украинской земле, гранатами Ф-1.
Действенность боеприпасов во время боевых действий продемонстрировали солдаты 72-й ОМБр ВСУ им. Черных Запорожцев, сообщает УНИАН.
Там с юмором называли это акционным предложение доставки гранат для оккупантов.
«Каждая четвертая с сюрпризом», - отметили в ВСУ.