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ВСУ показали, как «гасят» оккупантов гранатами Ф-1

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  • 14.04.2023, 15:39
  • 3,524
ВСУ показали, как «гасят» оккупантов гранатами Ф-1
иллюстративное фото

Украинские воины редко промахиваются.

Вооруженные силы Украины показали, как «гасят» окопы российских солдат, которые вырыли свои «норы» на украинской земле, гранатами Ф-1. 

Действенность боеприпасов во время боевых действий продемонстрировали солдаты 72-й ОМБр ВСУ им. Черных Запорожцев, сообщает УНИАН

Там с юмором называли это акционным предложение доставки гранат для оккупантов. 

«Каждая четвертая с сюрпризом», - отметили в ВСУ.

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