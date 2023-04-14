закрыть
14 апреля 2023, пятница, 18:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Бахмуте отряд россиян сдался в плен ВСУ

1
  • 14.04.2023, 17:04
  • 9,892
В Бахмуте отряд россиян сдался в плен ВСУ

Оккупанты пополнят обменный фонд.

Бойцы Сил обороны Украины пленили в Бахмуте минимум шестерых (почти отделение) российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил народный депутат, фронтовой волонтер и блоггер Юрий Мысягин.

Он обнародовал видео с комментарием: «Бахмут. Выкорчевывали из дыр, ям и подвалов для обменного фонда».

Ролик снят одним из защитников Украины, который зафиксировал, как бойцы ВСУ из подвала выводят шестерых окупантов с руками за головами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Между ними, девочками
Между ними, девочками Ирина Халип
Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко Артем Черников
ФСБ послала прямой сигнал Путину
ФСБ послала прямой сигнал Путину Игаль Левин