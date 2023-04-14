В Бахмуте отряд россиян сдался в плен ВСУ 1 14.04.2023, 17:04

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Оккупанты пополнят обменный фонд.

Бойцы Сил обороны Украины пленили в Бахмуте минимум шестерых (почти отделение) российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил народный депутат, фронтовой волонтер и блоггер Юрий Мысягин.

Он обнародовал видео с комментарием: «Бахмут. Выкорчевывали из дыр, ям и подвалов для обменного фонда».

Ролик снят одним из защитников Украины, который зафиксировал, как бойцы ВСУ из подвала выводят шестерых окупантов с руками за головами.

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