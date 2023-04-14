РФ ударила по жилым домам в Славянске 1 14.04.2023, 20:14

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Пять человек погибли.

Российские военные ударили по Славянску Донецкой области. 5 человек погибли, 15 получили ранения, сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, под завалами находятся еще 6 жителей. Недавно спасателям удалось извлечь живого ребенка и девочку 14 лет.

«По предварительным данным, использовали ракеты С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля», — отметил Кириленко. На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция.

Глава офиса президент Украины Андрей Ермак уточнил, что в Славянске прогремело не менее 7 взрывов в районе СОШ № 8. Снаряды попали в три пятиэтажных дома, один был частично разрушен, в двух других произошло возгорание квартир.

«Государство-зло еще раз продемонстрировало свою сущность, убивая людей, разрушая, уничтожая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедливая ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим», — прокомментировал обстрелы города президент Владимир Зеленский.

Одновременно со Славянском российские военные атаковали Краматорск и Константиновку, также в Донецкой области. По предварительной информации, обошлось без жертв.

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