закрыть
14 апреля 2023, пятница, 20:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

РФ ударила по жилым домам в Славянске

1
  • 14.04.2023, 20:14
  • 1,052
РФ ударила по жилым домам в Славянске

Пять человек погибли.

Российские военные ударили по Славянску Донецкой области. 5 человек погибли, 15 получили ранения, сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, под завалами находятся еще 6 жителей. Недавно спасателям удалось извлечь живого ребенка и девочку 14 лет.

«По предварительным данным, использовали ракеты С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля», — отметил Кириленко. На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция.

Глава офиса президент Украины Андрей Ермак уточнил, что в Славянске прогремело не менее 7 взрывов в районе СОШ № 8. Снаряды попали в три пятиэтажных дома, один был частично разрушен, в двух других произошло возгорание квартир.

«Государство-зло еще раз продемонстрировало свою сущность, убивая людей, разрушая, уничтожая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедливая ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим», — прокомментировал обстрелы города президент Владимир Зеленский.

Одновременно со Славянском российские военные атаковали Краматорск и Константиновку, также в Донецкой области. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Между ними, девочками
Между ними, девочками Ирина Халип
Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко Артем Черников
ФСБ послала прямой сигнал Путину
ФСБ послала прямой сигнал Путину Игаль Левин