Путин ввел уголовную ответственность за незаконный сбор грибов 14.04.2023, 23:24

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Срок за сбор грибов — девять лет лишения свободы.

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за незаконный сбор, оборот и уничтожение растений и грибов из Красной книги. Максимальный срок за такое преступление — 9 лет лишения свободы.

В Уголовный кодекс вводится новая статья 260.1, аналогичная статье 258.1, касающейся добычи особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.

Умышленное уничтожение, повреждение, сбор, хранение, приобретение или продажа редких растений и грибов грозит четырехлетним сроком и штрафом до 1 млн рублей. Аналогичные действия с использованием служебного положения при их публичной демонстрации в интернете или СМИ будут караться 6 годами колонии и штрафом до 2 млн рублей.

9 лет и штраф до 3 млн рублей можно получить за незаконный оборот таких растений и грибов с использованием СМИ и интернета, если действия осуществлялись в составе организованной группы или по предварительному сговору.

Наказание сопоставимо с самыми жесткими статьями Уголовного кодекса. Например, за убийство граждане России могут получить от 6 до 15 лет тюрьмы.

Один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, заявлял, что реализация документа «позволит повысить эффективность защиты особо ценных объектов растительного мира и будет способствовать сохранению уникального биологического разнообразия страны».

Красная книга охраняет 670 видов объектов растительного мира. Из цветов туда занесены ландыш майский, подснежник кавказский, фиалка надрезанная, валериана аянская. Из деревьев — сосна меловая, лиственница ольгинская, ель Глена. Из грибов — вешенка семгово-соломенная, мухомор шишкообразный, перечный гриб рубиновый, трюфели — летний и бургундский.

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