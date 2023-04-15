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В Донецке расстреляли азербайджанцев, не желавших воевать на стороне России

  • 15.04.2023, 8:22
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В Донецке расстреляли азербайджанцев, не желавших воевать на стороне России

Подробности инцидента раскрыл корреспондент Baku TV.

В оккупированном Донецке российские террористы расстреляли двоих азербайджанцев, которые отказывались воевать на стороне РФ.

Подробности инцидента рассказал находящийся в Украине корреспондент Baku TV Мубариз Асланов, передает УНИАН.

«Сепаратистский режим хотел привлечь к мобилизации и азербайджанцев. В результате не желавшие идти на войну Шамиль Гасанов и Теймур Джумыев были расстреляны», - отметил он.

Также корреспондент сообщил подробности ситуации на фронте, отметив, что минувшей ночью усилились бои в восточных и южных областях Украины.

«Только за одну ночь российские ВС и «вагнеровцы» предприняли 49 попыток атак на города Бахмут, Авдеевку, Марьинку и Лиман Донецкой области», - рассказал Асланов.

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