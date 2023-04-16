Die Welt раскрыл, как российские шпионки вербуют представителей Бундесвера и политиков Германии 16.04.2023, 5:15

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Службы военной контрразведки Германии сделали заявление.

Спецслужбы России используют Tinder для вербовки военных и политиков Германии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы военной контрразведки Германии, которую приводит Die Welt.

- Русские шпионки начинают общение и назначают свидание политикам и сотрудникам бундесвера в Tinder, - говорится в сообщении.

Отмечается, что девушек особенно интересуют данные о Германии и войне в Украине. Эту проблему уже подняли на специальном совещании в Германии, в котором приняли участие представители нескольких стран НАТО.

- Сотрудники разведывательных служб РФ используют соцсети, чтобы намеренно установить контакты с военными Бундесвера, попытаться выведать информацию или, по возможности, завербовать их, - заявили в Службе военной контрразведки Германии.

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