Переворот в Судане: армия нанесла удар по базе сил, связанных с ЧВК «Вагнера» 16.04.2023, 8:11

Бои обострились и вышли за пределы столицы.

В Судане количество погибших в результате вооруженного противостояния между армией (SAF) и Силами быстрого реагирования (RSF), сотрудничающих с ЧВК «Вагнер», возросло до 25 человек.

Об этом информирует агентство Reuters.

Вечером субботы армия нанесла удар по базе, принадлежащей RSF, в городе Омдурман, который находится недалеко от Хартума, столицы Судана.

«Профсоюз врачей Судана сообщил о по меньшей мере 25 убитых и 183 раненых в боях, вспыхнувших в субботу между военными и RSF», — говорится в сообщении.

Представители сил быстрого реагирования утверждали, что они якобы захватили президентский дворец, резиденцию главнокомандующего армией, государственную телестанцию и аэропорты в Хартуме, Мерове, Эль-Фашире и штате Западный Дарфур. Армия же эту информацию опровергла.

Военно-воздушные силы Судана приказали жителям оставаться дома во время проведения так называемой аэрофотосъемки активности RSF. В штате Хартум закрыли школы, банки и государственные учреждения.

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