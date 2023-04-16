Православные христиане празднуют Пасху 3 16.04.2023, 8:17

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Впервые в истории прошло белорусское богослужение в юрисдикции Константинопольского патриархата.

Миллионы христиан восточного обряда по всему миру в воскресенье, 16 апреля, отмечают Пасху.

Пасху по юлианскому календарю кроме Белорусской православной церкви, отмечают также Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Болгарская и другие поместные православные церкви.

В Вильнюсе впервые прошло белорусское богослужение в юрисдикции Константинопольского патриархата, сообщает «Наша Ніва».

Всенощная на Пасху в Вильнюсе собрала верующих, которые не хотят больше мириться с тем, что Русская православная церковь благословляет войну и репрессии.

Сослужили протоиерей Георгий Рой и иерей Александр Кухта, они перешли из-под юрисдикции Московской патриархии под юрисдикцию Константинопольского патриарха.

Помещение для службы им предоставила лютеранская церковь. Это скромное с улицы здание изнутри скрывает пышные интерьеры.

На службу собралось около 150 человек, преимущественно молодежь и люди средних лет. Пел хор. Молились в том числе за патриарха Константинопольского Варфоломея, который принял первых белорусских священников под свой омофор. Молились также за скорейшее окончание войны и репрессий.

После службы были освящены пасхи — их заметная скромность, а большую часть собравшихся составляли недавние беженцы, контрастировала с пышными интерьерами лютеранского храма.

Священники каждому из присутствующих подарили по пасхальному яйцу.

На всенощной присутствовала временная поверенная в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Аста Андрияускене.

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