Хакеры выдвинули ультиматум Лукашенко 8 16.04.2023, 8:29

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Обещают атаковать белорусские государственные сайты.

В Беларуси задержан основатель хакерской группировки «Анонимус Россия» и член пророссийской хакерской сети Killnet.

Об этом в своем телеграм-канале написал основатель Killnet, известный в даркнете под ником KillMilk, передает zerkalo.io.

«Из-за инцидента с арестом основателя Анонимус России в Республика Беларусь — вынужден принять тяжелое совместное решение с командой KILLNET COLLECTIVE о деаноне активного участника в развитии хактивизма России.

Арсений (основатель «Анонимус Россия») отличный парень, патриот — но был не аккуратен. За что сейчас платит своим сообществом и статусом», — говорится в сообщении.

В нем также сообщается, что задержанный находится в СИЗО № 3 Гомеля. Высказываются также претензии в адрес «оперативного сотрудника @o_tapka_o из Беларуси», который «не шел с нами на контакт что в дальнейшем лишит его статуса человека от слова совсем».

KillMilk пишет, что у «Анонимус Россия» теперь новый глава — Radis.

В партнерских хакерских группах размещены сообщения поддержки задержанного, а также выдвинут ультиматум белорусским властям. Так, якобы белорусская прокремлевская хакерская группа Infinity Hackers BY обещает атаковать белорусские государственные сайты, если в течении 10 часов лидер «Анонимус Россия» не будет освобожден.

«Наша Ніва» со ссылкой на «Киберпартизан» пишет, что задержанный, вероятно, 18-летний уроженец Гомеля Арсений Елисеев.

Группировка Killnet — хакерская группа, причастная к многочисленным нападениям на государственные структуры США и ЕС. Как рассказывал в интервью Ленте. ру KillMilk, поначалу они появились в виде сервиса в даркнете и предоставляли услуги по организации DDoS-атак «всем желающим, а иногда и нежелающим». Сейчас в группировку входит более 4,5 тысячи человек.

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