СМИ: Армия Судана захватила штабы Сил быстрого реагирования
- 16.04.2023, 10:06
- 1,300
Бои идут в городе-спутнике суданской столицы Хартума.
Вооруженные силы Судана объявили о том, что им удалось вытеснить Силы быстрого реагирования из Омдурмана - города-спутника столицы Хартума.
Об этом сообщает Al-Jazeera.
Также утверждается, что взяты под контроль штабы структуры. Представители суданской армии заявили, что получили доступ к технике, оборудованию и вооружению, которые Силы быстрого реагирования оставили при отступлении.
Напомним, вчера, 15 апреля, в столице Судана и ряде других городов вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования. В результате попытки военного переворота в Судане погибли не менее 25 человек.