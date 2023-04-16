закрыть
16 апреля 2023, воскресенье, 10:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Армия Судана захватила штабы Сил быстрого реагирования

  • 16.04.2023, 10:06
  • 1,300
СМИ: Армия Судана захватила штабы Сил быстрого реагирования

Бои идут в городе-спутнике суданской столицы Хартума.

Вооруженные силы Судана объявили о том, что им удалось вытеснить Силы быстрого реагирования из Омдурмана - города-спутника столицы Хартума.

Об этом сообщает Al-Jazeera.

Также утверждается, что взяты под контроль штабы структуры. Представители суданской армии заявили, что получили доступ к технике, оборудованию и вооружению, которые Силы быстрого реагирования оставили при отступлении.

Напомним, вчера, 15 апреля, в столице Судана и ряде других городов вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования. В результате попытки военного переворота в Судане погибли не менее 25 человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

І адзін у полі воін
І адзін у полі воін Міхась Скобла
Между ними, девочками
Между ними, девочками Ирина Халип
Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко Артем Черников