Эксперт сухопутных сил НАТО: Мало россиян переживут предстоящую битву 16.04.2023, 18:56

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Украина подготовила для контрнаступления 175 бригад.

Подготовка Украиной свежих, новых, обученных на Западе бригад ВСУ идет быстрыми темпами. Более того, уже подготовленные силы вызывают страх у оккупационной армии РФ.

Итальянский военный аналитик, эксперт по сухопутным силам, артиллерийским и ракетным системам НАТО Томас Тайнер на своей странице в социальной сети Twitter заявил, что Украина смогла подготовить для контрнаступления 175 бригад. Он также опубликовал видео, иллюстрируя мощь украинских подразделений.

«175 бригад включают артиллерию, саперов, противовоздушную оборону, армейскую авиацию, территориальную оборону, национальную гвардию, штурмовую, наступательную гвардию, военную полицию и боевые бригады. 700 тысяч военнослужащих, плюс около 100 тысяч на вспомогательных ролях.

Будет очень, очень, очень мало русских войск, которые переживут предстоящую битву», - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что часть боевых бригад ВСУ находятся на белорусско-украинской границе на случай непредвиденных обстоятельств.

«Так что для наступления Украина развертывает от 30 до 40 тысяч человек на одном - двух участках фронта», - подчеркнул эксперт.

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