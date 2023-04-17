В ВСУ показали ликвидацию российской БМП и складов
- 17.04.2023, 1:15
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Яркое видео.
Украинские воины показали яркое видео, на котором заснято, как уничтожались склады боекомплектов российских захватчиков и вражеская боевая машина пехоты.
Видео о потерях россиян в Украине показала в Facebook 40 отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
«Совместная работа артиллеристов Великокняжеской бригады и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс», - поделились воины подробностями насчет российских потерь.