В ВСУ показали ликвидацию российской БМП и складов 17.04.2023, 1:15

1,118

Яркое видео.

Украинские воины показали яркое видео, на котором заснято, как уничтожались склады боекомплектов российских захватчиков и вражеская боевая машина пехоты.

Видео о потерях россиян в Украине показала в Facebook 40 отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

«Совместная работа артиллеристов Великокняжеской бригады и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс», - поделились воины подробностями насчет российских потерь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».