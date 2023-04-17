ВЧК-ОГПУ: Произошел небывалый для России скандал 4 17.04.2023, 9:17

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Александр Иванов

Фото: gazeta13.ru

Видеозапись пытались уничтожить, но теперь она появилась в Сети.

Российскому Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, который специализируется на инсайдах из кремлевской верхушки, стало известно о гигантском скандале с участием губернатора и силовиков, который тщательно скрывается.

«Произошел небывалый для России случай: прокурор Мордовии Александр Иванов прямо за заседание Госсовета обвинил в коррупции главу Мордовии Артема Здунова. Здунов пришел в негодование и прямо на заседании отчитал прокурора, как школьника. А потом натравил на него руководителя местного УФСБ.

Власти Мордовии тщательно скрывали конфликт главы региона и прокурора. В ходе 12-ой сессии Госсобрания Мордовии в июне 2022 года выступил врио прокурора Иванов, заявив о коррупционных факторах в действиях Здунова. Глава республики проживает в служебной резиденции безвозмездно и использует ее в личных целях. А республика с госдолгом свыше 50 млрд. рублей, с дефицитом бюджета на лекарства в размере 350 млн. рублей и потребностями на жильё детям сиротам в размере 1,5 млрд. рублей, не может позволить такой роскоши для Артема Здунова. Тот пришел в негодование и отругал Иванова как мальчишку. Обвинил в необъективности. Никакие аргументы прокурора не были приняты во внимание. Деловая репутация ведомства и прокурора были растоптаны в присутствии депутатов. Потеряв всякое достоинство, против Иванова высказались председатель Госсобрания Чибиркин и главный федеральный инспектор Сезганов», — пишет Telegram-канал.

Как рассказал источник, сразу после сессии Здунов дал указание подчиненным и начальнику УФСБ Лукъянову уничтожить видеозапись сессии.

«Скандальное видео пропало из архива видеотрансляций Госсобрания РМ. За видеофрагментом также безуспешно охотились сотрудники прокуратуры, а ФСБ им в этом воспрепятствовало. По просьбе Здунова Лукьянов, используя свои связи в Управлении М ФСБ РФ, оказал губернатору услугу и поставил точку на карьерном росте Иванова – его освободили от занимаемой должности», — пишет Telegram-канал.

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