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Пророссийские хакеры начали атаку на белорусские госсайты

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  • 17.04.2023, 11:39
  • 12,230
Пророссийские хакеры начали атаку на белорусские госсайты

Атакованы интернет-страницы Минобороны и Мининформа.

В Беларуси прекратили работу сайты Минобороны и Мининформа. На момент написания статьи они не открывались ни в Беларуси, ни за границей.

Возможно, за атакой стоят пророссийские хакеры. Как писал сайт Charter97.org, в Беларуси был задержан основатель хакерской группировки «Анонимус Россия» и член пророссийской хакерской сети Killnet.

Группа Infinity Hackers BY обещала атаковать белорусские государственные сайты, если в течении 10 часов лидер «Анонимус Россия» не будет освобожден.

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