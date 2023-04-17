Три простых способа, которые ускорят домашний Wi-Fi 3 17.04.2023, 11:39

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Важную роль играет расположение роутера.

Порой нет ничего более раздражающего, чем постоянно пропадающий и «отваливающийся» Wi-Fi. При этом, в большинстве случаев, причиной плохой работы роутера является человеческий фактор, в частности, неправильное его размещение в квартире, пишет «Униан».

Перед тем, как прибегать к покупке более дорогого тарифа у провайдера или нового, более навороченного WiFi-роутера, рекомендуется предпринять ряд шагов по улучшению работы уже имеющейся беспроводной сети. Вполне возможно, что вы останетесь довольны результатом и отложите апгрейд техники до лучших времен.

Расположение роутера

Первое, на что следует обратить внимание – это расположение роутера. Он должен находиться в геометрическом центре квартиры (или дома) и по возможности немного ближе к потолку, чем к полу; хорошим вариантом будет открытая книжная полка – так сигнал будет лучше распространяться по помещению.

Особенно важно, чтобы рядом с роутером не было посторонних предметов, а пол, потолок и стены находились в его прямой видимости, чтобы сигнал мог свободно распространяться.

Если нет возможности установить роутер в оптимальном месте, то как минимум нужно убедиться, что рядом с ним нет бытовой техники или другой электроники, будь-то холодильник, микроволновая печь, телевизор, игровая приставка, аудиосистема и т.д.

Правильный диапазон

Второй совет – проверяйте, к какому диапазону подключены ваши устройства. Большая часть роутеров на сегодняшний день способна работать в диапазоне 2,4 ГГц и 5 ГГц. Второй традиционно меньше «замусорен» другими беспроводными сетями, и обеспечивает более высокую пропускную способность, поэтому рекомендуется подключать смартфоны, ПК и ноутбуки именно к диапазону 5 ГГц

В то же время всякие датчики, умные лампы и прочие девайсы, для которых не нужна высокая скорость, лучше оставлять на диапазоне 2.4 ГГц.

Устранение мертвых зон

Мертвые зоны в сети Wi-Fi – это места в доме, где сигнал от роутера не достигает или очень слабый, что приводит к проблемам с подключением к интернету. Впрочем, если сигнал от роутера не достает до дальней комнаты в квартире, это еще не значит, что устройство надо заменить.

В частности, если есть такая возможность, используйте свой старый маршрутизатор для расширения зоны покрытия уже имеющейся сети. Для него найдется множество применений, и расширение покрытия имеющейся сети – это одно из них.

Альтернативный вариант – купить недорогой WiFi-репитер. Этот способ может быть более удобным и быстрым решением проблемы с плохим приемом сигнала в дальних комнатах.