ГУР Украины: Война пришла в каждый российский дом

ГУР Украины: Война пришла в каждый российский дом2
- 17.04.2023, 12:38
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Безопасных мест в РФ нет.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в России не будет безопасных мест, пока она ведет войну против Украины.
Комментируя взрывы в российском Белгороде в ночь на 17 апреля он сказал, что разведка фиксирует все происходящее на территории страны-агрессора, однако не будет опровергать или подтверждать причастность Украины к инцидентам в РФ.
- Очевидно, что для людей, которые верят в чудо, живут и творят добро, на них сходит благодатный огонь. Кто делает зло, то огонь на Пасху бывает другим, — отметил Юсов.
Украинский разведчик заявил, что россияне должны привыкнуть, что пока они ведут захватническую и несправедливую войну, на их территории нет безопасных мест.
- Война уже пришла в дом каждого россиянина и каждого подданного режима Путина, — резюмировал он.
Отметим, что в Белгороде и Курске отменили парад на 9 мая.