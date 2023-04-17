Гондурас захлопывает двери Telegram-канал «СерпомПо»

17.04.2023, 13:12

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Сергей Лавров

Внешняя политика России сведена к тому, чтобы бить в бубен вокруг костра.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает, говоря уничижительным словом советской пропаганды, «вояж» по странам Латинской Америки.

Его легко читаемая цель – показать, что Россия не находится в изоляции. Но список стран визита вызывает улыбку, демонстрируя как раз катастрофу российской внешней политики – Бразилия, Куба, Венесуэла, Никарагуа. Это – наглядное свидетельство изоляции.

Можно было ограничиться визитом в Бразилию, но если говорить о возможных результатах, то и эта страна не будет следовать в фарватере великого геополитика, не станет плечом к плечу против «Запада». В силу, хотя бы, ясных экономических причин. Даже и в Бразилию ездить бессмысленно, тратя народные деньги на перелеты.

Поэтому визит Сергея Лаврова имеет исключительно внутреннюю цель – сделать пропагандистские ролики и обманывать граждан России, что «все идет по плану».

Внешняя политика России сведена к тому, чтобы бить в бубен, скакать вокруг костра, сквернословить, ставить подножки, задираться и смеяться из угла бессильным гаденьким смехом. Жалкая картина.

Между прочим, в программе визита главного российского «дипломата» отчего-то не значится Гондурас. Но мы же помним, как Путин на днях сообщил, читая по бумажке: «Важным партнером России в Центральной Америке является Гондурас». Странно, что Сергей Лавров не заедет в гости, нанеся тем самым страшный удар «под дых» Соединенным Штатам.

Наверное, даже такая небольшая страна как Гондурас закрыла дверь перед посланцем Путина, повернула ключ в замочной скважине и подергала для верности ручку – чтобы набивающиеся в «важные партнеры» персонажи не проникли даже в прихожую.

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