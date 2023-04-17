Ученые обнаружили уникальный храм в Италии 17.04.2023, 14:18

Находка относится к набатейскому царству.

У побережья Поццуоли на Флегрейском полуострове в Кампании, Италия, подводные археологи идентифицировали затонувший набатейский храм с обнаружением двух римских мраморных алтарей. Об этом сообщает Аrkeonews (перевод — lenta.ua).

Набатейское царство было союзником римлян и управляло территорией, простирающейся от Евфрата до Красного моря в римский период. Королевство, сосредоточенное в столице Петре, располагалось в пустынных районах Аравийского полуострова, но, начиная с ранней имперской эпохи, располагало своей базой в порту Поццуоли, крупнейшем торговом порту римского Средиземноморья.

Среди руин древнего города Путеоли (современный Поццуоли), рядом с колоннадой, известной как Темпио делле Нинфе, в середине XVIII в. век. Сразу стало ясно, что набатеи когда-то жили в Петеоли, потому что Дузарес был божеством, принадлежащим исключительно набатеям. В Археологическом музее Неаполя в настоящее время выставлены алтарь и основания. В то же время в окрестностях Путеоли был обнаружен массивный бюст бога, который сейчас находится в Ватиканском музее и предположительно является набатейским богом Дузаресом.

Местоположение эталонного святилища оставалось приблизительным, сегодня оно определено с помощью точных топографических инструментов, которые позволили вставить Храм в более широкую топографическую структуру vicus Lartidianus.

Открытие алтарей, подобных тому, что хранится в Кастелло-ди-Байя, является частью плодотворной исследовательской деятельности, которая начнется в конце 2021 года в рамках соглашения между Управлением археологии, изящных искусств и ландшафта. Столичный район Неаполя и Университет Кампании Ванвителли, при участии Scuola Superiore Meridionale для координации подводной деятельности и с ценными логистиками.

Министр культуры Дженнаро Санджулиано сказал: «Древний Путеоли раскрывает еще одно из своих сокровищ, свидетельствующих о богатстве и обширности торговых, культурных и религиозных обменов в Средиземноморском бассейне в древнем мире».

В дополнение к правильному расположению Храма, исследование позволило идентифицировать комнаты, склады, имперские административные здания и дорожные оси древнего порта.

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