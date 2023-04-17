SpaceX отложила первый полет самой тяжелой в истории ракеты 5 17.04.2023, 18:29

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Причиной для отмены запуска стали проблемы в первой ступени.

17 апреля SpaceX не смогла запустить самую большую ракету-носитель в истории — Starship. Запуск отложили из-за технической неисправности, сообщил основатель компании Илон Маск.

Из ракеты будет откачено сверхохлажденное топливо общей массой 4600 тонн.

С помощью новой системы Илон Маск планирует организовывать экспедиции на Луну, а затем на Марс, ее возможность выводить на орбиту высокую полезную нагрузку может помочь в создании новых группировок спутников и космических аппаратов.

Высота ракеты вместе с интегрированным во вторую ступень кораблем — 120 метров, диаметр корпуса — 9 метров, вес — около пяти тысяч тонн. Первая ступень запускается в космос 33 метан-кислородными двигателями общей тягой в 7950 тонн. Это рекордные показатели в космонавтике.

Для сравнения, самая большая в советской истории ракета-носитель «Н-1» имела высоту 105, 3 метра с весом около 2950 тонн и имела 30 двигателей. Ракета американской лунной программы 70-х «Сатурн-5» обладала пятью двигателями и весила 2950 тонн, а её грузоподъёмность была в 1,7 раза меньше, чем у ракеты SpaceX: 140 тонн максимальной нагрузки против 250.

Согласно плану будущего полета, он должен продлиться около 90 минут. «Старшип» должна совершить около 3/4 витка вокруг Земли и приводниться в районе Гавайев, ее первая ступень до этого вернется в Мексиканский залив неподалеку от места старта.

В будущем обе ступени «Старшипа» смогут быть использованы в многоразовом режиме, однако после первый полета они будут затоплены.

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