В Москве начали рассылку электронных повесток 17.04.2023, 19:23

О вручении повесток также будут оповещать с помощью СМС-рассылок и телефонных звонков.

Минобороны РФ начнет рассылать повестки через «Госуслуги» уже во время текущего весеннего призыва. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев в пресс-центре «Московского Комсомольца».

По его словам, о вручении повесток также будут оповещать с помощью СМС-рассылок и телефонных звонков.

«Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал „Госуслуги“, через смс-сообщения и в телефонном режиме», — сказал Локтев (цитата по «Интерфаксу»).

Закон о едином реестре воинского учёта и электронных повестках для военнообязанных вступил в силу 14 апреля. При этом его автор, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов, говорил, что электронные повестки не будут использовать в весенний призыв.

В ответ на заявление военного комиссара Москвы Минцифры сообщило, что оснований для рассылки повесток через «Госуслуги» пока нет. Кабинет министров должен еще утвердить способы направления повесток отдельным актом, сказали в ведомстве.

«В явном виде в законе предусматривается использование портала „Госуслуг“ только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который еще не создан», — уточнили в Минцифры.

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который продлится до 15 июля. За это время военкоматы должны набрать на срочную службу в армию 147 тысяч новобранцев.

«Думаю, что мы эту кампанию проведем достаточно спокойно и в хорошем настроении», — сказал Локтев сегодня (цитата по «Интерфаксу»).

Начальник управления Генштаба по мобилизации Андрей Бирюков в субботу, 15 апреля, пообещал, что Минобороны воздержится от «веерных» рассылок электронных повесток. По его словам, в военкоматы уже прибыли более 50 тысяч человек. Из них 21 тысячу призвали на военную службу.

Закон об электронных повестках стал ответом властей на массовую эмиграцию россиян, возмутившую Владимира Путина, узнал The Moscow Times от высокопоставленного сотрудника правительства. По его словам, Путин был «лично задет» бегством граждан в масштабах, которых страна не видела с развала СССР.

«Было дано поручение пресечь подобное в будущем и начать воспитывать в людях патриотизм», — рассказал чиновник.

После этого, 11 апреля, Госдума приняла соответствующий законопроект в экстренном режиме: сразу во втором и третьем чтениях. Совфед его одобрил на следующий день. Обе палаты парламента проголосовали почти единогласно. Против выступил только один сенатор — Людмила Нарусова.

Помимо ввода электронных повесток и единого реестра воинского учета, закон поражает в правах мужчин призывного возраста за несвоевременную явку в военкомат. Так, после получения повестки военнообязанному запретят покидать Россию. Если же он не явится в военкомат в течение 20 дней, его объявят уклонистом, лишат возможности водить машину, совершать сделки с недвижимостью, брать кредиты и регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого.

Повестка считается «врученной» через 7 дней после ее появления в личном кабинете и в едином реестре воинского учета.

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