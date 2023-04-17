NYT: Вторжение РФ в Украину привело к пересмотру стратегии НАТО 2 17.04.2023, 19:39

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НАТО готовится к войне на своих границах.

Вторжение российских войск в Украину и длящаяся уже более года война привели к пересмотру стратегии НАТО. В результате Владимир Путин, требовавший отменить все решения о расширении альянса с 1997 г., получил его войска в буквальном смысле на российской границе.

НАТО быстро переходит от стратегии «сдерживания с помощью угрозы ответного удара» к «сдерживанию путем недопущения», говорится в анализе The New York Times. Ранее альянс исходил из того, что в случае вторжения России в какую-либо из стран альянса ее вооруженные силы будут стараться сдержать войска противника, пока на подмогу не прибудут союзные части, расквартированные в основном в своих странах.

Но после 24 февраля 2022 г. российские войска за несколько дней оккупировали территорию, превышающую по площади некоторые страны Балтии. Теперь они, а также другие государства Восточной Европы требуют обеспечить, чтобы нога русского солдата даже не ступила на их землю, – особенно после зверств, которые путинские подразделения учинили в Буче, Ирпене и Изюме, Мариуполе и Херсоне.

Финляндия, едва успев стать членом НАТО, начала строить стену на границе с Россией (а решение об этом было принято еще прошлой осенью). Стена закроет 200 км на наиболее важных участках 1340-километровой границы. Польша в марте сообщила, что построила уже 107 км заграждений вдоль Калининградской области. В прошлом году Польша отгородилась 140-километровой стеной от Беларуси, которую Путин фактически сделал своим плацдармом для внешней агрессии. Помимо военных целей польская и финская стены должны защитить эти страны от повторения истории с ближневосточными мигрантами, которых белорусские власти пытались вытолкнуть через границу в Польшу в 2021 г.

Переход к стратегии сдерживания путем недопущения означает революцию в практическом смысле, отмечает NYT:

это больше войск НАТО, размещенных на постоянной основе вдоль российской границы;

более глубокая интеграция оборонных планов США и их союзников;

более специфические требования к размещению конкретных сил и вооружений для отражения агрессии;

наращивание военных расходов.

Цель – не просто лучше подготовиться к столкновению, но сделать войска НАТО более видимыми для России. В этом и заключается ключевой элемент сдерживания.

«Споры теперь ведутся уже не о том, как бы не переусердствовать» из опасений спровоцировать рост напряженности в отношениях с Москвой, а о том, «чтобы сделать все, что необходимо» для предотвращения агрессии, говорит Камилла Гранд из Европейского совета по международным отношениям, которая до недавнего времени была помощником генерального секретаря НАТО по инвестициям.

По ее словам, страны Центральной и Восточной Европы настаивают: «Недостаточно сказать, что мы готовы сдерживать [Россию], обещая отвоевать [захваченные земли]. Необходимо с первого дня защищать каждый дюйм территории НАТО. Никто не хочет на несколько месяцев оказаться под контролем России, пока не прибудет кавалерия».

После аннексии Крыма в 2014 г. НАТО разместило многонациональные батальоны в трех странах Балтии и Польши. После российского вторжения в Украину в 2022 г. число стран такие батальоны появились также в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Но это лишь 10 232 бойца, и сейчас обсуждается увеличение этих частей до бригад. Чтобы в каждой стране было по 4000-5000 военнослужащих и «растяжка» на пути российских войск была более эффективной, говорит Роберт Белл, бывший советник по обороне американской миссии при НАТО.

Также разрабатываются планы по стремительному развертыванию тысяч солдат и быстрой организации путей снабжения. Впервые после окончания холодной войны верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе занимается интеграцией планов США и их европейских союзников по ведению войны, рассказал NYT высокопоставленный представитель альянса.

Альянс также занялся наглядной демонстрацией своих возможностей в сфере применения ядерного оружия. В октябре 2022 г. прошли ежегодные учения с участием 14 стран НАТО. Обычно они проводятся без заметного информационного освещения – но не в этот раз. Если бы учения были отложены или отменены из-за украинского конфликта, НАТО выглядела бы слабой, особенно учитывая ядерные угрозы со стороны России, комментировал тогда Чжао Тон из пекинского Центра глобальных политических исследований Цинхуа-Карнеги. Проведение учений точно в срок стало сигналом и союзникам, и противникам, добавил он.

В последние десятилетия НАТО всерьез не думала о защите своей территории, теперь это стало необходимостью, говорит бывший посол США при НАТО Иво Далдер. Даже если мышцы атрофировались, мышечная память о том, как это делалось во время холодной войны, еще присутствует, сказал он NYT:

«Главное – чтобы люди и правительства, которые этим никогда не занимались, научились это делать».

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