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Политзаключенного Владимира Гундаря осудили по третьему уголовному делу

  • 17.04.2023, 21:01
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Политзаключенного Владимира Гундаря осудили по третьему уголовному делу
Владимир Гундарь

Он инвалид второй группы.

Политзаключенного Владимира Гундаря, отбывающего большой срок в колонии по «делу Автуховича», приговорили еще к 2,5 года лишения свободы — его обвинили в оскорблении прокурора. Теперь общий срок наказания составит 20 лет, сообщает правозащитный центр «Вясна».

О новом процессе в отношении Владимира Гундаря стало известно в середине декабря прошлого года. Очередное уголовное дело на политзаключенного завели по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти) — он якобы оскорбил прокурора Людмилу Герасименко, которая представляла обвинение по «делу Автуховича».

17 апреля суд признал Гундаря виновным и приговорил еще к 2,5 года лишения свободы. Путем частичного сложения общий срок наказания политзаключенного составит 20 лет.

Напомним, Николая Автуховича и других фигурантов дела задержали еще в декабре 2020 года. Власти объявили Автуховича организатором и руководителем «террористической группировки», действовавшей на территории Гродненской области и якобы поджигавшей автомобили и дома сотрудников милиции.

Одним из задержанных был Владимир Гундарь — 60-летний краевед и активист из Барановичей. У него инвалидность второй группы: нет одной ноги. Гундаря обвинили в создании преступной организации и покушении на захват власти. Кроме того, за время следствия его успели осудить на три года колонии за то, что во время обыска он якобы угрожал силовикам и разбил свой телефон.

Приговор по «делу Автуховича» вынесли 17 октября 2022 года: самому Автуховичу — 25 лет лишения свободы, остальным — от 2,5 года до 20 лет. В том числе Владимира Гундаря приговорили к 18-летнему сроку в колонии усиленного режима.

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