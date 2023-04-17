Кипр начал массово закрывать банковские счета россиян 1 17.04.2023, 21:15

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Главный офшор России больше не рад россиянам.

Крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus объявил о массовом закрытии счетов, открытых гражданами России. Как пишет BFM, клиенты из России начали массово получать соответствующие уведомления.

«Счета закрывают налоговым резидентам России, тем, у кого есть доход от санкционного бизнеса в РФ, а также обладателям вида на жительство типа F, то есть тем, кто получил его в связи с покупкой недвижимости в стране. Кроме того, уведомления о закрытии счетов приходят россиянам, находящимся на Кипре по туристической визе», – пишет издание.

Отмечается, что всем вышеперечисленным категориям счета закроют через два месяца.

Кипр является членом Европейского союза, поэтому страна присоединилась ко всем общеевропейским санкциям против России. Также Кипр значительно ужесточил прежде весьма либеральную визовую политику в отношении граждан страны-агрессора.

Реагируя на российскую агрессию против Украины, Кипр также решил забрать «золотые паспорта « у ряда российских олигархов. В прошлом им выдавали гражданство за «инвестиции» в экономику острова.

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