Польша продлила запрет на железнодорожные пассажирские перевозки в Беларусь 1 18.04.2023, 9:05

Запрет будет действовать до 30 апреля.

Польша продлила запрет на железнодорожные пассажирские перевозки в Беларусь до 30 апреля, сообщает Rynek Kolejowy.

«Мы пока не знаем, примет ли министерство вместе с правительством решение еще об одном продлении», — сказал пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Шимон Гуптис.

Со своей стороны министерство заявляет, что в нынешнем расписании, действующем до середины декабря 2023 года, не будет рейсов в Гродно, Брест, Минск и другие города Беларуси.

Согласно польскому законодательству, пассажирские перевозчики не имеют права осуществлять железнодорожные пассажирские перевозки в Беларусь, приостановленные с марта 2020 года из-за пандемии COVID-19.

В странах ЕС пассажирские перевозки железной дорогой были восстановлены в середине 2021 года.

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